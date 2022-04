Claire GILLETTE

Je travaille maintenant depuis plus de quatre ans sur des missions de Conduite du Changement et de Gestion de Projet, exercées au sein du groupe Capgemini, du cabinet Mille Alliance à Paris et aujourd'ui du cabinet B&T Associés à Toulouse.



Je suis à l'écoute du marché pour un poste en CdC à Toulouse ou à l'étranger, en cabinet de conseil ou en gestion de projets transverses au sein d'une société.



J’espère que mon profil retiendra votre attention. Le cas échéant, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Communication

Formation

Organisation

Ressources humaines