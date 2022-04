Claire GRIMOUT

Bonjour et bienvenu(e) sur mon profil,



Spécialiste en Droit social, et notamment en droit du travail, j'ai décidé d'orienter ma carrière vers l'entreprise et les Ressources Humaines.



Au service de l'entreprise et de ses salariés, j'ai à cœur d'accomplir mes missions dans le respect de la stratégie mise en place par la Direction tout en assurant l'intégrité et la sensibilité nécessaires aux fonctions à dimension humaine. Je suis aujourd'hui pleinement convaincue que les intérêts de l'entreprise ne s'opposent pas à ceux des travailleurs, bien au contraire. Je suis témoin et actrice au quotidien du travail qui peut être accompli ensemble, dans le même sens, en poursuivant un but commun : l'épanouissement professionnel dans la réussite de l'entreprise.



N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.



A bientôt



Mes compétences :

Droit du travail

Administration du personnel

Paie

Formation professionnelle

Droit social

Paye

RH

IRP

Juriste

Recrutement