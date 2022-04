Claire HERBRETEAU

Très bon relationnel, adaptable, rigoureuse



Mes domaines de compétences sont :

- Construction et gestion de projets (création, développement et production)

- Préparation des documents de suivi

- Pilotage du développement : mise au point et contrôle, gestion d’équipe, participation aux réunions de validation...

- Suivi des commandes : contact avec les fournisseurs, suivi des délais, contrôle qualité, respect du budget...



Mes compétences :

Microsoft office

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop CS6

Drupal

Yunique PLM

Orli