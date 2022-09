Clarisse BALLU

Diététicienne de formation, j'ai souhaité compléter mon cursus par une formation d'ingénieurs par l'apprentissage.



J'ai pu développer mes compétences en réglementation européenne et internationale (nutrition spécialisée, INCO, allégations nutritionnelles et de santé), mais également en développement de produits alimentaires et en communication interne et externe (grand public, professionnels de santé).



Je souhaite poursuivre mon parcours au sein de l'industrie agroalimentaire, accompagner les équipes dans le développement de produits alimentaires en accord avec la stratégie d'entreprise, la réglementation et s'inscrivant dans les préoccupations de santé publique.



Mes compétences :

Nutrition

Diététique

Gestion de projet

Veille

Réglementation (INCO, allégations)

R&D

Agroalimentaire

Innovation