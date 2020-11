Claudine CARILLO

Je suis psychologue, thérapeute. J'accompagne les personnes pour :

- Surmonter une difficulté persistante ou passagère, quelle soit personnelle (dépression, séparation, deuil, angoisse...) relationnelle ou de santé.

- Mener à bien un projet personnel, familial, sportif ou professionnel.

- Se sentir plus à laise, développer la confiance en soi, découvrir ses aspirations, aborder lavenir sereinement.



Je suis praticienne en régulation émotionnelle Certifiée par l'Association TIPI



Les séances sont au cabinet à Grabels ou Montpellier (Hérault ) ou par skype ou WhatsApp ou par tél



Je suis également formatrice consultante, ex directrice de Myriade formation. J'anime des formations auprès du personnel soignant sur les thèmes des relations inter-personnelles, gestion du stress, entretien motivationnel, accompagnement des patients et des familles...