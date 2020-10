Clément DELEPIERRE

Je travaille actuellement au sein de l'entreprise Capgemini comme Consultant Métier / Applications après avoir été développeur Java/JEE pendant 2 ans.

J'ai été amené à travailler dans divers domaines comme l'énergie ou le commerce, ce qui me permet d'avoir un point de vue global entre la relation client, l'administration et le développement.



Mes compétences :

HTML 5

C#

C++

Eclipse

SQL

Java EE

Java

Spring Framework

Gestion de la production

Communication client

Animation d'ateliers Métiers

Modélisation de processus

Microsoft Office

Administration fonctionnelle

Montée en compétences fonctionnelles

UML

Suivi de production