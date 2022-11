Clément DESGOURDES

Je suis actuellement en contrat doctoral en sciences de gestion afin d’effectuer une thèse sur le management du changement après avoir été pendant six années responsable production dans des groupes internationaux tels que l’équipementier automobile Schaeffler ou le centre logistique Amazon. Dans ce cadre, je propose à des entreprises de les suivre dans la réalisation d’un projet de changement organisationnel ou structurel.

Avantages pour l’entreprise :

- Accompagnement et conseils tout au long de la réalisation du projet. Le chargé de recherche, spécialisé dans l’accompagnement du changement avec une expérience de management dans de grands groupe internationaux est disponible à tout moment de l’étude.

- Augmentation des chances de succès du projet. Des comptes rendu seront réalisés permettant d’identifier les menaces et opportunités dans la réalisation du projet (les causes et le niveau d’engagement ou de résistance des salariés et managers).

- Mise en valeur du projet par son implication dans un projet de recherche avec le laboratoire VALLOREM.

- Aucun coût pour l’entreprise.