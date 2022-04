Clément PIQUET

Principales spécialités :



- Oenologie : process de vinification, biotechnologie de la fermentation alcoolique, procédés de clarification et de stabilisation.



- Viticulture : physiologie de la vigne, management du vignoble et systèmes d'information géographique.



- Expériences de terrain : vinifications en vins rouge et blanc tranquilles. Connaissances techniques complètes de la vinification en méthode traditionnelle (Crémant d'Alsace), en particulier sur la problématique du pressurage et du fractionnement des jus.



- Langues : très bonne maîtrise de l'anglais et du vocabulaire technique vitivinicole.



Mes compétences :

Dégustation

Production

Oenologie

Technique

Planification

Management