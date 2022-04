Clément ROCHEFORT

Impliqué dans le management des ressources humaines depuis plus de 10 ans à travers différentes fonctions (expertise, généraliste)

Actuellement RRH Multi-sites sur de larges périmètres (1300 personnes)

Groupes français et internationaux

Industries pharmaceutiques, Agro-alimentaires

Expertise : accompagnement de réorganisations sociales, rémunération & avantages sociaux, talent management, juridique/ droit social, contrôle de gestion social

Mes valeurs : Business-partner RH avec une forte culture clients, pragmatique, orienté vers les résultats



Mes compétences :

- Déploiement de la stratégie RH Groupe au sein des filiales

- Management des équipes RH terrain multi-sites

- Management transversal - chef de projets RH (GPEC/ classification, mise en place de dispositif d'épargne salariale)

- Accompagnement social des projets d'évolutions organisationnelles (restructuration, fermeture d'activité, réduction des coûts salariaux)

- Pilotage des IRP (CCE, DP, CHSCT …) et gestion des négociations collectives (NAO, GPEC, pénibilité, égalité homme-femme …)

- Conduite des politiques de développement RH (harmonisation des politiques salariales groupe, recrutement et intégration, pilotage de la formation professionnelle, évaluation de la performance individuelle et collective …)



