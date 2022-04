Bonjour,

Je serai de retour en France le 26 Mai, et prêt à commencer dès le Lundi 27 Mai.



Je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine des métiers de bouche, et plus précisément la commercialisation de produits d'exception. J'ai toute la motivation et la volonté que cela requiert ! Il ne me reste plus qu'à pouvoir le mettre en pratique.



Je dispose de nombreuses expériences professionnelles dans le domaine de l'Hôtellerie restauration ainsi qu'une Licence de Commerce et de Gestion.



Clément Santot

06 90 55 65 79



Mes compétences :

Relation client