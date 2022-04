Clément SAYOUS

Jeune designer (diplômé en juin 2012), je travail en auto-entrepreneur depuis 2009 dans le domaine de la création graphique et multimédia. J’interviens dans tous les champs de la création graphique : identité visuelle, édition, web et motion design (vidéo et interactivité), communication…



Entre ma quatrième et cinquième année, j’ai effectué un an et demi de stage dans le but de me confronter à une pratique professionnelle du design, nécessairement différente de celle de l’école. Après un stage de six mois chez Mecano – Laurent Batard, j’ai eu l’opportunité de poursuivre un stage de six mois chez Pascal Béjean, Olivier Körner & Nicolas ledoux, suivi de trois mois chez L 775.



Mon projet de diplôme, toujours en développement, porte sur les enjeux constitutifs de la lecture en ligne à travers la réalisation d’une fiction web pluri-media.



Mes compétences :

HTML 5

CSS 3

Javascript avec JQuery

Java

Php/mysql

Adobe photoshop

Adobe illustrator

Adobe Flash

Adobe première

Adobe InDesign

Adobe After Effects

Règles typographiques