Clément SIMONIN

En véritable féru d'horlogerie et à l'écoute de toute opportunité dans ce secteur, je suis convaincu de pouvoir exceller dans ce domaine.Passionné par la vente et m'epanouissant dans le secteur du management, je suis à l'écoute de toute nouvelle opportunité. En effet les différentes années passées dans l'univers du bijou m'ont permis d'acquérir une excellente connaissance de la relation clientèle et de l'acte de vente. De plus l'expérience de responsable de boutique m'a entre autre, appris la gestion complète du point de vente ainsi que du personnel tout en ayant conscience des objectifs fixés tant quantitatifs que qualitatifs.



Mes compétences :

Management

Gestion

Gestion budgétaire

Planification

Gestion des stocks

Conseil commercial

Gestion du personnel

Fidélisation client

Gestion des commandes

gestion masse salariale

Bijouterie

responsable

Horlogerie

service apres

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Briefing

rachat d'or

Recrutement

Vente

Formation professionnelle continue