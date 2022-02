Clémentine LECLÈRE

18 ans de carrière à manager et accompagner des équipes dans la grande distribution m’ont permit d’acquérir des compétences en management et la certitude que « l’Humain » doit rester au centre de l’organisation et des préoccupations de l’entreprise.

L’expérience dans plusieurs magasins avec des équipes différentes et des cultures différentes liées au contexte m’a permis d’avoir une vision globale de l’entreprise.

Je suis persuadée que trouver sa bonne place est le fondement de l’épanouissement au travail, que ce soit pour moi ou pour les autres.

Je suis passionnée par la communication, les interactions entre les personnes et les processus qui en découlent.

Pour renforcer mes compétences et ressentant la nécessité d’apprendre encore, je débute une formation en Human Systems Engineering à la Haute école d’ingénierie et de gestion en Suisse.





Mes compétences :

Organisation du travail

Analyse de données

Gestion de la relation client

Management

Formation