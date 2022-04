Niji, avec ses 15 ans d’existences est une société de conseil, de design et de mise en oeuvre technologique.

Nous accompagnons nos clients, acteurs économiques privés et publics dans leurs transformations digitales (Web / Mobile / Objets connectés)



Aujourd'hui nous sommes 450 salariés et nous recrutons de nouveaux talents techniques pour nous accompagner et faire partie de notre aventure !