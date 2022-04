Clotilde AUDOUIN

Mes expériences en Marketing et e-Marketing me permettent de maitriser différentes techniques de Communication : community management, marketing opérationnel, gestion des partenaires, image de marque, webdesign, gestion de budgets et projets, SEO, PPC...

Aussi, mon sens du relationnel et la manière dont j’ai pu l’exploiter au cours de diverses expériences commerciales me confèrent l’habilité de travailler efficacement en équipe et d’y instaurer un climat de confiance, de transparence et ainsi d’efficience.



Mes compétences :

Communication

Communication stratégique

Image de marque

Marketing

Marketing opérationnel

Stratégie

Stratégie d'entreprise