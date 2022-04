Clotilde DUPOUY

Après un parcours universitaire en psychologie clinique et du développement, je me spécialise en santé au travail et obtient le titre de psychologue du travail (2010).

Je travaille comme chargée de projet santé pour GE et participe à la mise en place de la certification HealthAhead du site du Creusot.

A la fin de cette mission, le Raid de l'Arbre Vert m'emmène en Guyane (fin 2011) et me fait découvrir la passion des challenges en équipe. Au retour, je rentre comme Sapeur Pompier Volontaire au CIS du Creusot.

L'année suivante je m'engage également comme volontaire psychologue au SDIS 71.

En statut libéral, j'interviens en entreprise associative pour du conseil et de l'accompagnement, pour les ouvriers et salariés d'un ESAT.

Je réalise également des bilans de compétences pour le CIBC 71 (sites du Creusot, Chalon et Mâcon) en tant que consultante indépendante.



Mes compétences :

Psychologue du travail

Accompagnement

Communication

Analyse des pratiques professionnelles

Développement

Santé

Gestion du stress

Formation

Gestion de crise

Ressources humaines