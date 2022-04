Clotilde GRIMAUD

Responsable Juridique généraliste en droit des affaires avec 16 ans d'expérience au sein de groupes internationaux.



Je fournis des conseils, des services juridiques à des dirigeants dans divers projets stratégiques et à des opérationnels dans la conduite des activités. J'apporte des solutions concrétes et pragmatiques aux différents enjeux. Pour cela, je fais appel le cas échéant à differents intervenants. Je suis un facilitateur de Business et contribue à la création de valeur de l'entreprise.



Vous pouvez consulter mon profil surArray



Mes compétences :

Coordination de projets

Corporate governance

Négociation de contrat

Droit des sociétés

Droit des affaires

Fusion Acquisition

Contentieux commercial