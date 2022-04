Clotilde HEMON

Depuis 2009 : j'exerce mon activité dans le cadre de l'ACCOMPAGNEMENT collectif et individuel tout particulièrement dans le domaine du MANAGEMENT et des RELATIONS HUMAINES en m'appuyant sur mes expériences passées dans le domaine du marketing stratégique et opérationnel et dans le domaine du développement des ventes et des services.



Depuis 2005 : j'anime des groupes de dirigeants de PME dans le cadre du projet PLATO piloté par la CCI de Nantes



J'ai pu à diverses occasions travailler sur des missions dans d'autres univers culturels dans le domaine de la qualité ou du marketing (Grande Bretagne, Allemagne, Pologne)





Mes compétences :

Accompagnement

Animation

Coaching

Conseil

Formation

Intelligence collective

Management

Management RH

Mapping

MIND MAPPING

Pédagogie

Relation Client

Ressources humaines

Recrutement