Cyril CARIE

De nature curieuse et très ouverte, je m'épanouis dans le poste de responsable d'un centre de profit.

La satisfaction client est mon objectif premier afin de garantir un commerce durable. Pour cela, ma réactivité et mes connaissances techniques (produits et ventes) sont mes principaux atouts.

Travaillant en home office, l'organisation de mes priorités et de mon planning sont les clés de la réussite.

Mon coté curieux me permet de pousser, sans cesse, de nouvelles portes et de m'intéresser davantage à la vie de mon entreprise, notamment en marketing opérationnel et en communication.



Mes compétences :

Marketing

Négociation

Développement commercial

Vente