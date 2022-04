Cyril CARON

Pendant 3 ans j'ai beaucoup appris sur les outils de l'amélioration continue et le management grâce à la très forte culture industrielle de Valeo.

En effet après avoir occupé successivement les postes d'Ingénieur Qualité Production et Superviseur chez Valeo, je suis à présent Responsable Cave flacons standards au sein de la maison Moët & Chandon depuis janvier 2011.

A ce titre je manage une équipe composée de 65 CDI, dont 3 responsables d'atelier et 6 techniciens de maintenance. Garant de la securité des biens et des personnes j'ai eu l'opportunité de gérer et de présenter plusieurs projets en CHSCT.



Mes compétences :

Production

Gestion de projet

Management

Ingénieur

Industrie

Automobile

Qualité