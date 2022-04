Cyril COURGIBET

Depuis plus de 10 ans, mon parcours professionnel a toujours été enrichissant et les relations humaines ont toujours été pour moi une priorité allant de pair avec l’envie de faire au mieux ce que l’on attend de moi.



Je pense que la motivation doit être entendue plutôt qu’écrite.



je suis à votre entière disposition afin de répondre à votre demande et vous préciser mon profil.







COMPETENCES



Savoir-faire professionnel :



- Gestion, Chef de projet.

- Encadrement d’équipe de fabrication et de conditionnement, d’intérimaire et de stagiaire.

- Développements analytiques et packagings.

- Personne Compétente en Radioprotection.

- Analyses nécessaires à la rédaction de dossier d’AMM.

- Sourcing, Veille technologique sur les matières premières et les articles de conditionnement.

- Analyses des produits finis et des matières premières suivant la PE, l’USP et la PJ.

- Vérification, Maintenance, Réparation et gestion des appareils du laboratoire.

- Gestion des Réclamations clients/Réclamations fournisseurs.

- Prélèvements des matières premières et des PSO, dépotage d’alcool à 96%.

- Fabrications et Conditionnement de produit pharmaceutique.

- Gestion des réactifs, des solvants du laboratoire.

- Bonnes Pratiques de Laboratoire, CGMP.





Techniques utilisées:



HPLC, CPG, imagerie rayon X, COT, CCM, DCO, ICP, pH-mètrie, conductimètrie, potentiomètrie, spectroscopie UV, spectroscopie IR, absorption atomique, Karl Fischer, analyse de taille de particule, rhéologie, analyse microbiologique ...



Informatique :

Maîtrise de l’environnement WINDOWS (N.T, XP, Vista, 7) et Mac Os. Office.

Logiciels axés sur la chimie (Chromquest, Galaxie, Star, Chem 32,…)



Anglais : Niveau intermédiaire. (En cours de perfectionnement).

Espagnol : Notions.





FORMATION



2012 :

Validations des méthodes analytiques. CEFIRA



2010 :

Logiciel Chem 32 module Basique et Avancé. Agilent Technologie.

Gestion/Chef de Projet. IFIS

Packaging. Packethik.

Personne Compétente en Radioprotection (PCR). APAVE



2009 :

Problèmes et Anomalies en Chromatographie Gazeuse et LC Varian

CGMP Intertek

Sauveteur Secouriste du Travail. ACMS





2003 :

BTS Chimie.

Lycée Technique de Chimie et de Biologie (La Forbine, 13011 Marseille).



1999 :

Baccalauréat STL de chimie (Sciences et Technologies de Laboratoire).

Mention « Assez Bien », (Lycée Paul Langevin, Suresnes 92).



Mes compétences :

Bonnes Pratiques de Fabrication

Qualité

Gestion de projet

Amélioration continue

Management

Industrie pharmaceutique

Production

Assurance qualité