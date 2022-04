Cyril DENHEZ

Bonjour



Actuellement Maître d'hôtel en banquet et séminaire pouvant gérer jusqu'à 20 employés, je suis en charge de 8 salons dont 7 modulables pour une superficie totale d'environ 700 m2.

J'ai acquis sur le terrain les qualités nécessaire pour évoluer dans la profession: dynamisme, disponibilité, sens des responsabilité et esprit d'équipe.

Je suis donc à la recherche d'une entreprise qui me permettra d'évoluer pour devenir assistant responsable dans la restauration.