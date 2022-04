Cyril DESPROGES

cyril.desproges21@gmail.com

40 ans, vivant maritalement, 2 enfants



Une carrière résolument orientée dans le milieu industriel en tant que chargés d'affaires travaux et maintenance me conduise tout naturellement à vous proposer mes services et mon expérience.

Départements souhaités: 21, 25, 39, 71





Je suis chargé d'affaires dans la société VIRELEC depuis octobre 2014. J'occupais un poste de chargé d'affaires de travaux neufs et de maintenance dans les domaines électriques chez EIFFAGE ENERGIE et EDF



Constitution du poste: répondre aux appels d'offres en consultant des

fournisseurs et/ou sous-traitants (rédaction de cahiers des charges), négociation de prix, rédaction

des offres techniques et budgétaires, réalisation et validation des études BPE, passation des

commandes, réalisation de travaux (suivis de câblages d'armoires en atelier, suivis des travaux sur

site) , validation des essais et réception client.



Les domaines de travaux concernés sont CFO et CFA, l'automatisme, contrôle/commande et

supervision, informatique, distribution BT (TGBT, armoires divisionnaires, ...), SSI, VDI, vidéo,

télésurveillance, tuyauterie, ventilation, fluides.



Quelques exemples de réalisations : réhabilitation tout corps d'état (logements, vestiaires, bureaux,

locaux industriel), automatisation de procédés en boîtes à gants, rénovation contrôle/commande

fours de traitement thermique et de fusion ainsi que l'ensemble des réfrigérants, réalisation de chaînes automatisées clé en main, réalisation de GTC, installation de système de

détection gaz, machines outils, bancs automatisés.



Dans le domaine de la maintenance, mon poste consistait par la gestion de maintenance

préventive et corrective, assisté par GMAO, des différentes installations industrielles

pluridisciplinaires (CFO, CFA, automatisme, machines, mécaniques, tuyauteries fluides), la gestion et suivi documentaire, programmation matériels et humaines des interventions correctives, planification du préventif, proposer et mettre en place un programme d'amélioration des équipements, management d'équipes, respect des coûts et des délais.



Toutes ces activités m'ont amené au management de personnel, planification des équipes,

planification des temps de travail du personnel (congé/RTT/absence/pointage mensuel)

Je souhaite faire valoir mes compétences professionnelles acquises: autonomie, rigueur,

réactivité, reportings hiérarchiques, qualité de management du personnel et développement

d'équipes. Je me tiens constamment informé de toutes les innovations technologiques proposées par

les nombreux fournisseurs et sous-traitants dans le but d'optimiser les performances en respectant les budgets, sécurité et environnement.







Mes compétences :

Gestion de projet

travail en équipe

Autonomie professionnelle

rigueur, responsable, organisé

Gestion de la relation client

Négociation contrats