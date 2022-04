Cyril DOLE

Depuis des années, intéressé par la création et l'innovation, j'ai naturellement intégré une école d'ingénieurs.



Fort de cet intérêt, j'ai commencé ma carrière dans des bureaux d'études industriels.

Mon leadership m'a rapidement permis d'occuper un poste de direction à l'étranger.

De retour en France, je me vois confié un poste de gestion de projets en relation direct avec les clients.



Pour donner un nouvel élan à ma carrière, je me tourne vers un poste de dirigeant dans un domaine radicalement opposé, les services aux entreprises dans le milieu du transports.

Dans un groupe en fort développement externe, je termine par la direction de cette société.



Fort de ma pratique dans les domaines des services B to B et de l’industrie automobile, j’ai évolué dans des milieux exigeants. Ma formation technique et mon expérience d'une quinzaine d'années dans des milieux différents sont une force.



Mon cursus dans la production et le management enrichi d’une expérience commerciale, m’a permis d’acquérir des connaissances et une vision d’ensemble qui sont des atouts indispensables pour la bonne gestion de projets d'entreprise.



Mon dynamisme et ma motivation apportent un plus dans une organisation où la rigueur et le travail d’équipe sont déterminants. Doté d'une curiosité naturelle, je m'adapte facilement à de nouvelles activités.



Mes compétences :

Gestion de production

Commercial BtoB

Management d'équipe

Analyse financière

Gestion de projets

Utilisation d'outils informatiques

Négociation commerciale

Animation de réunions

Analyse stratégique

Vente

Services

Industrie

B2B

Management