Cyril FERNET

De formation Ingénieur en Télécommunications de l'Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), j'ai mené pendant 6 années des projets de design, d'intégration et de maintenance de systèmes pour concessions d'autoroutes (péage, réseau d'appels d'urgence) en Amérique du Sud ainsi qu'en partenariat avec la maison mère de France.



Je suis actuellement en recherche d'un poste représentant un nouveau défi au Chili ou ailleurs en Amerique Latine.



Vision globale (commerciale et technique) permettant l'établissement de stratégie de croissance

Adaptation éprouvée aux nouveaux environnements culturels, commerciaux et techniques.

Orientation résultats.

Meneur d'équipe.