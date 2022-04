Cyril FOURNIER

En ce mois de janvier 2014, j'ai décidé d'ouvrir une parenthèse dans mon parcours professionnel.

Pendant 18 mois, accompagné de ma femme et de mes 2 filles, je vais faire le tour du monde. Souvent relégué à plus tard, ce projet voit enfin le jour... Je reviendrai donc à l'été 2015, fort d'une nouvelle expérience que je souhaite très enrichissante en termes de rencontres, de découvertes et de souvenirs.





Mon résumé précédent :



Passionné par la gestion de projet, l'animation de groupes de travail et l'amélioration des performances industrielles, j'occupe actuellement un poste de responsable de projets d'amélioration continue au sein de l'usine LU (groupe Mondelez International anciennement Kraftfoods).