Cyril GUENY

Metier de passion et d'epanouissement, je beneficie de 8 annees d'experience en management et optimisation de demarches QHSE au sein de societes de differentes envergures et dans des secteurs d'activite varies (industrie, BTP, metiers de services).



Ma vision est de concilier pedagogie, ecoute et expertise pour rendre un système performant et efficient à tous les niveaux d'une entreprise que se soit dans sa définition strategique ou sa mise en oeuvre operationnelle.



Contribuer au developpement d'une organisation sur ces enjeux majeurs, s'inscrivant de façon de plus en plus forte dans les politiques globales d'aujourd'hui et de demain, est un projet dans lequel j'aspire à continuer de m'engager tout en relevant avec engouement les challenges du quotidien.