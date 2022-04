Cyril HÉBERT

Notre organisme, spécialiste de la formation linguistique et de la formation en bureautique intervient régulièrement auprès de clients exigeants répartis sur l’ensemble du territoire national.



Nos formations en langues, courantes ou rares (Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, FLE, Chinois, Russe, Arabe...) ou en bureautique (Pack Office du niveau débutant à avancé) et PAO (Pack Adobe) s’adressent à tout types de profils professionnels ( du salarié au responsable d’entreprise) et peuvent être mises en place dans le cadre du CPF (Centre agrée TOEIC, Bulats, PCIE, TOSA), d'une CSP, d’un CIF, d’un plan de formation ou à titre individuel.



La mise en place d’une formation par notre équipe relève d’un process sérieux et d’une démarche rigoureuse passant par les étapes suivantes :



- Etude du besoin et du profil du stagiaire avec test de niveau

- Mise en place d’un programme de formation personnalisé et cohérent avec la demande et le niveau.

- Devis clairs et complets reprenant le bilan pédagogique, le parcours pédagogique conseillé, la durée et le tarif de la prestation.



Net avantage pour l’ensemble de nos partenaires, nous vous accompagnons tout au long de la prestation dans vos démarches administratives :



- Etablissement de conventions de formation.

- Suivi pédagogique et bilan mensuel de chaque stagiaire fourni au responsable formation sur demande.

- Attestations et feuilles de présence envoyées en fin de formation.

- Gestion directe auprès des OPCA en cas de subrogation.



Située idéalement à Montigny le Bretonneux au-dessus de la gare RER, notre équipe est à votre disposition au 01 30 44 04 50 pour venir vous rencontrer et vous présenter l’ensemble de nos prestations en formation, nos possibilités d’intervention en entreprise et notre mode de fonctionnement.



Mes compétences :

Photoshop CS5

Photographie

Bureautique

Plan de formation

Formation professionnelle

CPF

Microsoft Office

Certifications - PCIE - TOSA - TOEIC - BULATS