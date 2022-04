Cyril KERREC

L’administration des systèmes Microsoft dans un environnement Active Directory pour la mise en place de stratégies d’entreprise liées à la sécurité, aux déploiements d’applications, aux optimisations des systèmes d’information et à la coordination technique, constitue mon expérience professionnelle qui me permet d’accompagner les clients de la société AKKA pour des projets variés.



Le pilotage technique pour l’encadrement d’une équipe de développeurs durant deux années m’a permis d’accroitre mes compétences dans le management.



La responsabilité d’une application stratégique m’a donné une expérience significative pour l’échange technique et fonctionnel avec les interlocuteurs dans un contexte international.





Mes compétences :

Administration Citrix

Administration Windows Server

Gestion de projet informatique

Administration Oracle 10g 11g

Administration Lotus Domino

Administration Applicative

Administration VMware

Administration Linux RedHat Unix Sun Solaris

Citrix

Réseau

Microsoft