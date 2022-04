Cyril LAURIE

Technical Advisor - Field Support Manager EMEA, AMD (depuis 2011) :

Support technique aux ventes des produits AMD (processeurs x86, APU, Graphique), sur les différentes technologies HPC, Virtualisation, etc...





Architecte avant vente serveurs x86, Sun Microsystems - Oracle (2004-2010):

Architecte/consultant technique avant-vente Systèmes.

Spécialisation produits x86/X64, virtualisation (VMWare, Hyper-V, Oracle VM), Grid/HPC, exadata et sparc CMT Solaris.



2004 : Leader technique RFID



Expérience service (1994-2004):

ERP SAP et Oracle Applications, mise en oeuvre technique, analyse de performances.

Ingénieur système Unix, et gestion d'une équipe d'administrateurs système.

Ingénieur système et réseau



Mes compétences :

Cloud

EXADATA

Oracle

SAP

Solaris

UNIX

Virtualisation

VMware

X86