Cyrille CHAGNON

Passionné éclectique, j'ai longtemps travaillé dans l'informatique en tant qu'ingénieur technico-commercial dans le monde du software.



J'ai suivi aussi un cursus de psychologie à Paris VIII jusqu'en Master.



Je suis actuellement Administrateur systèmes et applicatifs chez Linkbynet, une société d'infogérance et d'hébergement web.



Je travaille aussi pour l'éditeur De Boeck Université et si vous avez des idées d'ouvrages, que vous provenez de ce monde là (universitaire. Eventuellement ingénieur mais avec une rigueur universitaire !), n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Internet

Informatique