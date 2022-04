Cyrille COCHARD

Je travaille chez Bausch & Lomb chirurgie depuis juillet 2005. Je suis en charge d'une équipe de 12 personnes et je couvre deux tiers du territoire et du chiffre d'affaire de ma division.Je suis également en charge de la relation et des négociations avec les centrales d'achats et groupes proprietaires sur le domaine de l'ophtalmologie chirurgicale.





Précédemment, je travaillais comme directeur régional chez Smith & Nephew, en charge d'une équipe de 10 personnes, travaillant sur le marché ville et hopital.Auparavant, je travaillais chez Smith & Nephew comme commercial.



Mes compétences :

Santé

Industrie pharmaceutique

Management

Business development