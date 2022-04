Cyrille DAGORN

Diplômé du CELSA en 2012 en Stratégie de Marque et Branding, après une année d'apprentissage à la HSBC, je suis actuellement Consultant en stratégie de communication au sein d'Edelman Berland (anciennement Strategy One), agence de conseil du groupe Edelman et interviens notamment sur les budgets Moët Hennessy, Groupe Richemont et Starbucks.



Mon parcours peu commun m'a offert l'opportunité de réaliser différents stages à travers l'Europe dans des secteurs variés (Logistique, Banque, Agro-alimentaire, Agence de Publicité, Startup ...) j'ai pu appréhender des problématiques de communication depuis différents points de vue, différentes perspectives.



Je parle couramment anglais, ai un bon niveau d'espagnol et le français est ma langue maternelle.



Je m'intéresse particulièrement à la gestion de l'image de marque, aux enjeux de valorisation de la communication non publicitaire et aux problématiques communautaires.



Mon mémoire de master 2, sur ce dernier sujet, est consultable en ligne à l'adresse suivante : http://www.slideshare.net/CyrilleDag/les-communauts-virtuelles-sur-internet-10465756



Mes compétences :

Communication interne

Rédaction

Traduction anglais français

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Conseil

stratégie de marque

communication

marketing