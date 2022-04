Cyrille DESTRIBOIS

Je suis directeur associé de PUISVERS SARL dont l'objectif est de développer "L'énergie de vie au travail".



Les services que nous proposons ont toujours pour optique de développer le bien-être des collaborateurs (ou, à défaut, leur mieux-être) et son corollaire : une productivité pérenne.



A cette fin nous intervenons dans 2 domaines complémentaires :





• Accompagnement RH



- Nous accompagnons les personnes et les équipes dans tous leurs projets et challenges, qu'il s'agisse de restructuration, de prise de fonction, d'in ou d'out-placement, de burnout, etc.

Chacune de nos interventions est pensée spécifiquement pour répondre aux problématiques de l'équipe ou de la personne. En s'appuyant sur notre expérience profonde de l'entreprise et notre posture de coachs, nous mettons éventuellement en oeuvre les outils que nous savons pouvoir aider à la mise en mouvement des participants : Belbin [cohésion et dynamique d'équipe de 5 à 15 personnes], Co-dev/Emergence [groupe de travail sur la résolution de problématiques professionnelles à travers le partage d'expériences], AEC/MBTI [prise de conscience de préférences comportementales].



- Dans le même esprit, nous concevons des formations managériales spécifiques qui traitent de la prise de conscience des valeurs qui animent les managers, qu'ils soient "en herbe" ou "vétéran". Ces formations n'ont pas vocation de remplacer celles disponibles sur le marché, mais de les compléter par une approche approfondie des leviers qui animent la nature humaine.



- Notre expertise interne couvre également l'analyse sociale pour laquelle nous proposons la mise en place de baromètres sociaux.



- Enfin, nous offrons une solution unique d'aide à la prévention des risques psycho-sociaux : AgoraCoach® qui reçoit les collaborateurs en difficultés sans temps d'attente. Tout en garantissant au salarié un confidentialité totale, AgoraCoach® propose au comité de direction un rapport trimestriel comportant des signaux faibles et forts et permettant, par là même, au comité d'animer sa politique RH avec une plus grande pertinence.





• Services et Solutions SI



- Notre expertise très avancée de l'automatisation de tâches relatives à l'environnement MS Office (et ses interactions avec le bureau) associé à notre savoir-faire en matière d'intégration de ces solutions à la gouvernance des organisations nous permet de proposer à nos clients des solutions de productivité toujours justifiées par un retour sur investissement (RSI/ROI) calculé sur la base du temps gagné et le recentrage sur le coeur de métier de chacun.



- Notre expertise concerne également le développement de bases de données sur FileMaker Pro (client/serveur) destinées aux TPE, PME et PMI.



- Nous pouvons également gérer la croissance et la maintenance de leur parc et réseau informatiques.





L'expérience professionnelle de chacun des associés au sein de Puisvers s'étend sur plus de 30 ans : à titre personnel, j'ai plus de 20 ans d'expérience en tant que consultant RH et SI dans de grands groupes internationaux ainsi que dans des TPE et PME, j'ai été responsable de la formation NTIC chez Cisco Systems pour l'Europe et le Moyen-Orient à la tête d'une équipe internationale, et je suis coach diplômé d'Etat (Master 2 Coaching - Université Paris 2 Panthéon-Assas). Je suis bilingue français-anglais.





Mes compétences :

Accompagnement du changement

Coaching

Amélioration de la productivité