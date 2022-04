Cyrille DOBREMETZ

Titulaire d'un BTS électrotechnique avec une spécialisation en robotique, j'ai été pendant 10 ans technicien en robotique pour le compte de la société ABB. Depuis 2011 je travail dans la société 2AI ou je m'occupe de la robotique et de l'automatisme.



Durant toutes ces années, j'ai acquis de solides connaissances dans le domaine de la robotique et dans l'automatisme. Mes différentes missions allaient du dépannage, à l'intégration et la programmation de lignes robotisées en passant par l'assistance technique et le SAV.



Mes compétences :

ABB

Scheider

Fanuc

Motoman

Automatismes industriels

Beckhoff

Robot Epson

Vision

Robotique