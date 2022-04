Cyrille GAILLARD

Dunkerque Promotion, l'agence de développement économique de Dunkerque, a été créée en 1992. En un peu plus de 25 ans d'existence, elle a déjà soutenu plus de 2443 entreprises et près de 440 d'entre elles ont choisi de se développer à Dunkerque. Ma mission chez Dunkerque Promotion consiste à travailler sur les projets d'implantation d'entreprises étrangères, allemandes ou anglo-saxonnes notamment, sur notre territoire. Je travaille notamment sur les secteurs de la chimie, des matériaux et de l'énergie.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Approvisionnements

Achats

Anglais

Allemand