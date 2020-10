Intéressé par mon métier et par la réussite de mes élèves (aux examens ...bien sûr et dans leur vie professionnelle ... c'est évident)

Et plus qu'un an et demi pour me rendre visite au lycée ...après je pourrais venir vous voir et apprécier votre parcours et vos progrès...

Plus que 6 mois , je garderai un bon souvenir de vous toutes et tous enfin presque tout le monde rarement vous m'avez ennuyé...j'espère que la réciproque est vraie.