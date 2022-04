Daniel TENDENG

J'interviens depuis prés de 15 ans au sein de directions financières de banques et d'assurances en tant que consultant.



A ce titre, j'ai pu exercer de nombreuses fonctions telles que l'expertise comptable, le contrôle interne,le reporting réglementaire,...



Depuis 9 ans, j'interviens exclusivement en qualité de chef de projet en maîtrise d'ouvrage comptable. Je capitalise ainsi sur mes expériences antérieures et accroît mon expertise en permanence.





Mes compétences :

Pilotage et coordination de projets

Rédaction de livrables

Management d’équipe

Audit et cartographie de process

Expertise comptable

Contrôle interne

Définition/implémentation de schémas comptables

Reporting réglementaire