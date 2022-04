Daniel WERTHEIMER

Ma formation universitaire et mes diverses expériences, tout d'abord en tant qu'assistant Ressources Humaines, puis en tant que consultant Paie et RH et enfin en tant que Chargé de recrutement, m'ont permis d'acquérir de solides connaissances et d'étoffer mon scope et ma compréhension de la fonction RH.

J'ai saisi l'opportunité de devenir Ressource Manager durant les années 2009 et 2010 pour ensuite m'orienter vers le poste d'Ingénieur d'Affaires pour le compte d'une grande banque. J'ai ensuite évolué avec la gestion en direct de plusieurs grandes banques de la place.



J'ai récemment rejoint une nouvelle entreprise de Conseil et d’Ingénierie Informatique afin de participer à son développement sur la partie banque de détail.



- Anglais courant d’Ingénierie

- Expertise sur la paie Sage, Meilleuregestion.com,PeopleSoft SIRH V8.9

- Expertise sur les outils de recrutement Profils.net, et Jobpartners.com (active recruiter)

- Staffing

- Management

- Conseil

- Commerce



Mes compétences :

SSII

Conseil

Gestion

Ressources humaines