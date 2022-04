Danilo VANTAGGIATO

De langue maternelle italienne bilingue français et d'un anglais courant, je souhaite aujourd’hui donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en qualité d'assistant commercial/adv ou responsable service client au sein d'une entreprise commerciale en contact avec l'international.



Actuellement je travail chez Philips Healtcare en tant que coordinateur d'appels ou je gere une equipe de techniciens (Planning, organisation des intervention sur site) qui se deplacent partout en France afin de reparer les pannes des machines medicales.



Precedemment j'ai travaillé pendant dix ans en tant que conseiller commercial au sein du Club Med ce qui m'as donné aussi une trés bonne connaissance du monde du tourisme.



Actuellement je suis a l'ecoute du marche etant donnè que le poste que j'occupe chez Philipd m'ammene a travailler uniquement en langue française.



Par ailleurs vous pourrez compter sur ma qualité d’écoute et ma capacité à trouver des solutions pragmatiques.

J'ai une experience de plus de dix ans dans la relation commerciale en B2B et B2C

J'aime enormement travailler dans un environnement international car j'aime echanger mes ideès avec des personnes venant d'autres cultures.



Je suis curieux et j’aime la recherche et le partage des informations avec mes collègues d’où un esprit d’équipe.

N'hesitez pas a me contacter si vous cherchez un collaborateur avec une vision multiculturelle et ouverte vers les clients.



Mes compétences :

Word et Web

Excel

Outlook 2003/2007

Amadeus

Sap

Internet

B2B