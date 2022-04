Danusia OFICJALSKA

Après une formation d'ingénieur à l'INSA de Lyon j'ai réalisé une thèse de doctorat en microbiologie et biologie moléculaire au Commissariat à l'Energie Atomique, sur le site de Saclay. Au cours de la thèse, en étudiant le mécanisme d'action d'une protéine liée à la transcription, j'ai acquis la maîtrise de la plupart des techniques de biologie moléculaire et cellulaire et de biochimie, j'ai également eu des approches génétiques de la compréhension des voies cellulaires chez la levure et j'ai acquis une expérience de travail avec des souris a l'occasion de vérification chez le mammifère du mécanisme établi chez la levure.

Lors du post-doctorat a l'Institut Pasteur j'ai me suis intéressée à l'approche épigénétique de la régulation de la transcription dans les cellules de mammifères, et acquis des compétences en analyse de données bioinformatiques et en PCR quantitative.



J'ai ainsi une solide et polyvalente expérience de recherche en laboratoire qui ne se résume pas seulement à des compétences techniques mais comprends aussi des capacités de gestion de matériel, des personnes et du temps.

J'ai souhaité mettre à profit cette expérience dans le développement et la valorisation de biotechnologies innovantes et j'ai rejoint la société Cellectis, spécialisée dans l'ingénierie des génomes. Après 2 ans en tant que chef de projet dans cette société je retourne à l'Institut Pasteur dans une unité de recherche INSERM sur un poste qui comporte une grande partie de management de projets et de laboratoire.



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Epigénétique

Génétique

Ingénierie