Dany BOUVIER

Dans la continuité de mon expérience de directeur technique d’une base aérienne et de celle de responsable de l’entité de maintenance de la flotte AWACS, je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière.

Depuis 1996, je dirige des entités de maintenance aéronautique militaires allant des avions de chasse aux avions de transport. Ingénieur de production de formation, je suis un homme de terrain qui est habitué à trouver des solutions aux problèmes rencontrés tout en respectant les normes aéronautiques.

En 2011, j’ai pris la direction de l’unité de maintenance gérant la flotte AWACS. Dans un contexte de rationalisation des structures de maintenance étatique, d’optimisation de nos besoins en ressources humaines et d’adaptation du concept de navigabilité civile aux forces armées, mon travail, et celui de mes collaborateurs, a permis d’obtenir l'ensemble des certifications et de réaliser tous les objectifs demandés (optimisation du facteur humain, mise en place d'horaires atypiques et travail).

Actuellement, je supervise l’ensemble des services techniques d’une base aérienne de 2500 personnes ayant une forte activité opérationnelle dans un environnement budgétaire restreint. J’encadre l’ensemble des unités de maintenance (AWACS, systèmes Sol-Air, entité à vocation nucléaire, unité de gestion logistique) et coordonne l’approche technico-admirative du personnel aéronautique du site. Afin de mettre en œuvre ces unités, je gère un budget de fonctionnement de 350 000 €. Nous avons, cette année, atteint nos objectifs financiers.





Mes compétences :

Aviation

Management

Maintenance Aeronautique

budgets

CT scan