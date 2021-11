Dany MACAUX

Formation universitaire

> 2004-2005 DESS COMITEC (Communication des entreprises, interculturalité et nouvelles technologies)



> 2003 Diplôme Supérieur des Arts Appliqués, option Arts et Techniques de Communication



> 2001 Diplôme Universitaire de Technologie, Services et Réseaux de Communication



> 1999 Baccalauréat Sciences Économiques et Sociales, option Maths et Arts plastiques



Langues

> Anglais Courant (J’ai vécu et travaillé à Londres d’octobre 2003 à Juin 2004)



> Allemand Lu, écrit, parlé (J’ai effectué un stage de trois mois à Düsseldörf en 2001)



Compétences informatiques

> Microsoft Office, Microsoft Outlook/Lotus Notes, Dreamweaver, Quark X-Press, Photoshop, langage HTML, stations de travail PC et MAC

(Flash, Director, Illustrator, Premiere, langages Javascript, Java, ASP, SQL, PHP,MySQL, réseaux, base de données)