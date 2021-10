David AUBREE

Diplômé d'un MBA en communication et riche de 10 ans d'expériences, je suis actuellement en poste au sein de SGS France.

Le groupe SGS est le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification.

SGS France compte aujourd’hui 2 800 personnes réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles et 34 laboratoires et centres d’essais.



Mes compétences :

Powerpoint

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Illustrator

Indesing

Adobe Premiere

Photoshop

Communication digitale

Marketing

Relations publiques

Community management

Ressources humaines

Chargé de communication

Communication