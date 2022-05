Romain LABROYE SCHULTE

Je suis le créateur et le dirigeant de QUALISCO depuis maintenant plus de 5 ans.

A ce titre je commercialise du matériel et assure des prestations de contrôle par courants de Foucault.

J'ai l'honneur, depuis 2012, d'être le représentant exclusif pour la France de la société ibg qui est leader mondial du contrôle CF de composants.

En 2013, les sociétés Maurer Magnetic, spécialiste de la démagnétisation et Lazpiur, intégrateur de solutions pour le contrôle de fixations, sont devenus mes partenaires.

Avec ces 3 marques, à la complémentarité forte, l'activité de QUALISCO en croissance régulière.



