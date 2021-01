David FAUCHER

Vous cherchez un ambassadeur d'une marque, d'une enseigne. Une personne dont le rôle peut être de manager, animer et fédérer une équipe, garant de l'application de la politique commerciale, qui sait effectuer des animation commerciale, des mise en avant des produits, qui sait coordonner les implantations en suivant les préconisations merchandising liées a un concept, et enfin effectuer la réalisation des objectifs de CA, de marges. Une personne pour qui la satisfaction du client est le principal but.

ALORS NE CHERCHEZ PLUS, CONTACTEZ-MOI !!!!!!



Mes compétences :

Gestion

Management

Gestion des stocks

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Techniques de vente

MANAGEMENT - SUIVI DE PERFORMANCE

GESTION D'UN CENTRE DE PROFIT

GESTION BUDGET ANNUEL / MENSUELLE

VENTE - COMMERCIALISATION