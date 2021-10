David SILLITTI

Je dispose de 10 années d’expériences en achats acquis principalement dans le secteur de la Banque/Assurance ainsi qu’en SSII.



Ces expériences m’ont permis de développer ma capacité d’adaptation et mon expertise sur des portefeuilles achats divers (Informatiques, Logistique, Télécom…)



Ma disponibilité et mon implication en entreprise m’ont permis d’obtenir la confiance de ma hiérarchie durant toutes mes missions. Autonome, je mène des missions : de l’étude du besoin à la contractualisation en passant par le sourcing fournisseurs, la négociation, le reporting, l’étude de la performance fournisseur ou encore la mise en place de process internes. Je possède également une bonne connaissance dans la mise en place et la connaissance des processus ainsi que la réalisation d’outils d’aide à la décision.



Mon expérience au sein de plusieurs sociétés m’a donné la possibilité de me familiariser avec les outils d’e-sourcing et d’accroître mes compétences pour l’utilisation des logiciels de bureautique. Ma diplomatie et ma réactivité m’ont permis de développer de bonnes relations humaines avec l’ensemble des acteurs aussi bien en interne qu’en externe afin de mener à bien mes missions.





Mes compétences :

Achats publics

SAP

Microsoft Office

Sourcing

Logistique

Négociation

Achats

Supply Chain

Lotus Notes/Domino

ISO 900X Standard

Disability insurance

BAL Achats

Audit

Sage Accounting Software

MEGA

ITIL

ISO 14001 Standard

IBM AS400 Hardware

COBIT

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Autocad