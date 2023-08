Directeur régional Sud Est BMI MONIER

(PACA - RHÔNE ALPES - LANGUEDOC - CORSE)



- Management de 9 délégués commerciaux sur 22 départements.



- Définition et suivi des stratégies commerciales (B2B et B2C).



- Gestion des budgets de fonctionnement, contrats de partenariats, animations, etc







RESPONSABLE REGIONAL DES VENTES AFFAIRES - PACA



Développement de lactivité commerciale du neuf sur la région PACA



Management de 5 délégués commerciaux sur 8 Dpts : 04/06/13/20/30/48/83/84 :

- Analyse des secteurs, définition et suivi des plans dactions (cibles et objectifs)

- Animation et accompagnement terrain



Gestion en direct des grands comptes (Constructeurs et Promoteurs Nationaux) :

- Gestion des contrats de partenariats, prescription des produits, application des

accords nationaux, négociation et suivi de la politique tarifaire PACA

- Représentant MONIER lors des réunions de fédérations LCA-FFB/ GIP