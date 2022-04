De Ghellinck MARIN

Après 20 années passionnantes dans le bâtiment et la construction où management, gestion et technique se sont conjugués avec développement et relations commerciales auprès d'une clientèle privée et professionnelle. Et ce n’est peut-être pas fini … !!



Rien de tel que de vivre de nouveaux challenges ….. De connaître de nouveaux horizons.



ONEKEYMAIL, fait partie de ces start-up qui viennent bousculer le marché et répondre aux nouveaux souhaits de ses clients.



Cette équipe professionnelle, passionnée et innovatrice au service de l’entreprise propose une solution innovante pour maîtriser et contrôler ses données envoyées par mail tout en assurant la confidentialité de l'envoi. Elle intègre tous ce que vous avez besoin pour envoyer un mail sans modifier les habitudes.



Aujourd’hui, ONEKEYMAIL répond aux attentes de toutes les entreprises, peu importe leurs tailles, leurs domaines d’activités, leurs services (mobiles ou non) avec la souplesse du sur mesure.



Aussi nombre d’entreprises dans le domaine juridique, financier, industriel, commercial nous font confiance, Mais également dans le domaine de la santé avec le leader français de l’analyse de risque médical qui utilise uniquement ONEKEYMAIL pour transporter des milliers de dossiers médicaux vers leurs clients.



Si vous souhaitez des informations complémentaires je serai ravi d’y répondre





Mes compétences :

Organisation d'entreprise

Gestion de projet

Management opérationnel

Conduite de chantier