De La Gournerie CAROLINE

Au sein de l'Agence de Promotion des Investissements dans l'Ouest, je suis en charge des relations avec les principaux acteurs économiques et institutionnels des Pays de la Loire afin de favoriser l'implantation et le développement d'entreprises françaises ou étrangères sur leur territoire.

Ma mission, au sein de Ouest-Atlantique, concerne également l'accompagnement des entreprises de Loire-Atlantique, Vendée, Maine et Loire, Sarthe et Mayenne lorsque leur programme de croissance les rend éligibles aux aides financières de l'Etat, en particulier la PAT Prime d'Aménagement du Territoire.



Mes compétences :

Conseil

Droit

Ressources humaines

Recherche